Mashup trombone

2. Pop James, Monica

Electrofusion, neosoul, chillwave, space funk, musica per videogame lunari da una giovane tribù novarese che si diverte su variazioni un po’ black (come il Bob James che parafrasano nel nome), idee platoniche, bassi corposi. L’album Super power, super quiet mette disinvoltamente in riga i talenti. Cantano sempre in inglese, tranne qui: “mi tornava in mente lei, che portava il trentasei”, e salta fuori che la loro ricchezza di richiami e ricami trova il contrasto ideale in testi da pop amoroso italico. Invece di marziani, sembrano valenti cosmonauti nostrani.