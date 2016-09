La vita possibile e gli altri film del weekend

La vita possibile, il nuovo film di Ivano De Matteo, comincia con un cazzotto, in pancia. A prenderselo è Margherita Buy, la protagonista. Interpreta Anna, una donna che decide di lasciare il marito violento e la sua casa di Roma per trasferirsi (quasi una fuga) a Torino, insieme al figlio di 13 anni Valerio (Andrea Pittorino).

Non è la prima volta che De Matteo colpisce duro all’inizio di un film. Basta ricordare il running start di I nostri ragazzi (2014). E il cazzotto che riceve Anna funziona come una molla. Per lei è il segnale che non può più andare avanti così. Un po’ la stessa cosa vale per il film, scritto da De Matteo insieme a Valentina Ferlan (che è autrice anche del soggetto). Quelli che sembrano i presupposti per una storia di violenza domestica, come se ne trovano tante nelle pagine di cronaca, vengono abbandonati per prendere la strada, più difficile e profonda, della storia intima di una madre e un figlio alle prese con la vita di tutti i giorni, con il coraggio che ci vuole per ricominciare e con la dignità che si può trovare andando oltre i pregiudizi.