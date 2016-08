Il mondo arabo scoppia e nessuno ha fatto niente per evitarlo

Mai, nella sua storia moderna, il mondo arabo ha conosciuto un insieme di sconvolgimenti politici come quello attuale: frammentazione degli stati, profughi in fuga, l’esportazione del terrorismo e lunghe guerre devastanti. Ma tutti questi elementi non sono emersi da un giorno all’altro.

Negli ultimi decenni sono stati molti i segnali che avrebbero dovuto essere essere presi in considerazione come problemi strutturali e ingiustizie profonde dei nostri sistemi politici, economici, ambientali e sociali. Questi segnali non sono mai stati colti dai governi dei paesi arabi o dalle potenze straniere che li sostenevano, quelle stesse potenze (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia, Iran e Arabia Saudita) che oggi sono attivamente coinvolte in attività belliche in questi territori.

Dieci segnali sottovalutati

Ecco in dieci punti i fenomeni che dalla metà degli anni settanta sono stati sottovalutati come segnali dei problemi che oggi riguardano le nostre società. Fenomeni che spingono a chiedersi se non si stiano ripetendo gli stessi errori del passato.