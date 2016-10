Nuove regole. 1) È inimmaginabile e impossibile che tu sia ossessionato da qualcuno o da qualcosa che non va bene per te. 2) È inimmaginabile e impossibile che tu metta in pericolo la tua stabilità cedendo a una paura immotivata. 3) È immaginabile e possibile che ti torni in mente la cosa più importante che hai dimenticato. 4) È immaginabile e possibile che tu sostituisca la tua debilitante autocompassione con un amore e una sana cura per te stesso che ti ridaranno vigore. 5) È immaginabile e possibile che tu scopra una nuova miniera di forza emotiva.