È tempo di fluttuazioni, vortici e spirali. È tempo di ondeggiamenti e oscillazioni, di flussi, fiotti, volteggi e giochi di destrezza. Quindi spero che tu non ceda al vano desiderio di procedere in linea retta sulla base di prove concrete. Se la tua strada non è tortuosa e difficile, probabilmente non è quella giusta. Se il tuo cuore non è tentato di rinunciare alle soluzioni sicure, forse si è indurito troppo. Abbandonati all’improvvisazione e alla curiosità. Diventa un probo giocatore di giochi imprevedibili.