Durante le ultime dieci settimane del 2016 la tua salute fisica e mentale fiorirà in modo direttamente proporzionale al numero di cose inutili e consunte che eliminerai dalla tua vita da ora al 25 ottobre. Ecco cosa potresti fare. 1) Celebrare un rito casalingo che ti permetterà di liberarti magicamente di almeno metà dei tuoi sensi di colpa, rimorsi e rimpianti. 2) Metterti un cappellino da festa, raccogliere tutte le cianfrusaglie inutili che hai in casa e portarle a un negozio dell’usato o a una discarica. 3) Impegnarti a fare tutto quello che è in tuo potere per liberarti di un’influenza negativa.