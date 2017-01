D’estate le sterne artiche vivono in Groenlandia e in Islanda e poi prima che lì faccia troppo freddo, partono per un’epica migrazione verso l’Antartide, arrivando giusto in tempo per l’inizio di un’altra estate. Quando la stagione cambia anche lì, si dirigono di nuovo a nord. Lo fanno tutti gli anni. Nel corso della vita, un uccello può percorrere anche un milione di chilometri, l’equivalente di tre viaggi fino alla Luna. Ti propongo di fare della sterna artica il tuo animale guida per il 2017, Acquario, affinché ti ispiri ad andare lontano quanto serve per soddisfare il tuo equivalente della ricerca dell’estate infinita.