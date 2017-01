A voler essere prosaici, un gruppo di fenicotteri rosa potrebbe essere definito uno “stormo”. Ma un’espressione più colorita e altrettanto corretta potrebbe essere “un’appariscenza”. Un nome collettivo per le zebre potrebbe essere “bagliore”, per i fagiani “bouquet”, per le allodole “ebbrezza”, per i fringuelli un “incanto”. In conformità con i presagi astrali, prendo in prestito questi nomi per descrivere quelli della tua tribù. Un’appariscenza di Pesci? Un bouquet o un incanto? Non importa. Vanno bene tutti.