Mi piacciono i cassonetti decorati dagli street artist. Soprattutto uno ai bordi di una strada che percorro spesso. La sua grigia superficie esterna è stata trasformata in un trionfo di personaggi dei cartoni animati e di scritte. Tra firme del tipo “Provocatore” , “Giocattoli da colazione” e “Fiori del cielo”, ho intravisto un rinoceronte ninja, un giaguaro con una corona d’oro e un esercito di scimmie volanti che usano pistole per spegnere un incendio nella foresta. Ho il sospetto che per te sia il momento giusto per lasciarti ispirare da questo spettacolo, Pesci. Quale situazione che somiglia a un cassonetto potresti abbellire?