Su YouTube vengono caricate ogni minuto 300 ore di video. In questo fiume di immagini ci sono tantissimi filmati sul divertente comportamento dei gatti. Secondo alcuni ricercatori, sul sito ormai ci sono più di due milioni di video di gag feline. Nonostante tutta questa concorrenza, ho il sospetto che il video che caricherai nelle prossime settimane avrà più probabilità del solito di diventare virale. In questo momento voi Leoni avete un sesto senso per trovare il modo migliore per farvi notare. Sai quello che devi fare per mostrarti sicuro e attirare l’attenzione, non solo sui tuoi gatti ma su tutto ciò che è importante per te.