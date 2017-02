Tratta il tuo corpo come un tempio sublime, per favore. E considera la tua immaginazione un prezioso santuario. Devi essere particolarmente esigente su quello che lasci entrare in questi due luoghi sacri. Naturalmente è sempre un modo saggio di comportarsi, ma lo è soprattutto ora che sei più sensibile del solito alle influenze che assorbi. È fondamentale che tu decida con la massima attenzione quali alimenti, bevande, farmaci, immagini, suoni e idee possono aumentare il tuo benessere e quali no. Prenditi cura della tua salute fisica e mentale.