Prevedo che entro il 26 marzo ti sarai guadagnato il titolo di Maestro del compostaggio. Non tanto perché avrai raccolto i tuoi rifiuti alimentari, fiori appassiti, fondi di caffè e strisce di giornale in un lussuoso bidone, ma perché ti sarai liberato in modo intelligente delle emozioni putrescenti, delle lacere abitudini, delle decrepite storie melodrammatiche e delle banali sciocchezze che hai accumulato. E ti sarai impegnato a trasformare tutta quella spazzatura in metaforico concime per la tua crescita futura. Comincia subito.