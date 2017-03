Capricorno

Vorrei che le tue scatole di cereali fossero decorate con dipinti di Matisse e Picasso. Vorrei che gli uccelli ti salutassero ogni mattina con il loro dolce canto. Vorrei che ti accorgessi di avere più potere di quello che pensi. Vorrei che tu sapessi quanto è unica la tua bellezza. Vorrei che ti inebriassi dei lucidi miracoli che ti succedono intorno. Vorrei che tutti accogliessero con curiosità ed entusiasmo le iniziative audaci che prendi per migliorare la tua vita. E vorrei che permettessi alla tua immaginazione di lanciarsi in affascinanti fantasie in questa stagione dei desideri per i Capricorni.