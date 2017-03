Il tuo immediato futuro è troppo bello per essere vero. O almeno questo è quello che tu, sempre dubbioso su te stesso, saresti incline a credere se ti dicessi la verità sui meravigliosi sviluppi in cantiere per te. Perciò mi sono inventato qualche finta ansia per tenere impegnata la tua tendenza a preoccuparti, per evitare che rovini tutto. Stai alla larga dalle poesie per bambini oscene, dalle scale invisibili, dagli arcobaleni sottosopra, dai conigli psicotici. Stai attento ai contabili in guanti da boxe e alle celebrità che ti svelano i loro segreti nei sogni.