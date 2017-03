Se di solito ti travesti e indossi ornamenti e accessori, ti invito a non farlo per le prossime due settimane. Se di solito non fai cose di questo tipo, ti incoraggio a sfruttare l’opportunità di farlo per gioco e divertimento. Mi chiederai com’è possibile che questi suggerimenti contraddittori vadano entrambi bene per i Pesci. E io ti rispondo: dietro tutto questo c’è un mandato più importante, che è quello di sperimentare modi diversi di presentarti e tentare varie strategie per tradurre la tua profondità interiore in espressione esteriore.