È arrivato il momento del Bombardamento di beatitudine, una festa solo per voi Scorpioni. Per celebrarla cerca di essere più allegro che puoi, assetato di euforia. Lanciati in una sacra ricerca del piacere. Ma c’è un grosso problema: sei in grado di sopportare tutto questo sollievo e rilassamento? Sei abbastanza forte da aprirti a grandi momenti di istruttiva delizia e sballo naturale? Alcuni Scorpioni potrebbero non esserlo. Forse preferirebbero rimanere al sicuro nel loro bozzolo protettivo di freddo cinismo. Ma se pensi di poter sopportare lo shock di un entusiasmo e di una gioia senza precedenti, buttati. Sperimenta la caotica felicità del Bombardamento di beatitudine.