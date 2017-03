“Voglio raccogliere il tuo lato oscuro tra le mani, e berlo come se fosse acqua”, dice Jane Hirshfield nella poesia Bere. Scommetto che si stava rivolgendo a uno Scorpione. C’è forse qualche altro segno dello zodiaco che possiede un lato oscuro dolce e gratificante come il tuo? È vero che in te c’è anche una tenebrosità meno appetibile. Ma quella tenebrosità dolce, deliziosa, enigmatica ed esilarante, oltre a non essere pericolosa da bere può essere perfino terapeutica. Nei prossimi giorni spero che la condividerai generosamente con chi la merita.