Sagittario

Dici che alcuni dei cibi più salutari non sono buoni? E che alcuni dei tuoi divertimenti più piacevoli sembrano dare fastidio alle persone che ami? Che è troppo faticoso organizzare un’avventura potenzialmente emozionante e significativa? E io ti rispondo: smetti di lamentarti. Pesce d’aprile! Ti ho mentito. La verità è che presto avrai molti meno motivi per lamentarti. Non ci sarà quasi più differenza tra quello che devi fare e quello che vuoi fare. Non ci sarà quasi nessun divario tra quello che ti fa bene e quello che ti fa sentire bene, e tra quello che piace agli altri e quello che piace a te.