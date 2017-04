Sagittario

Se sei un amante Donchisciottesco, sei più innamorato dell’amore che di una persona. Se sei un Criptico, il modo migliore per restare innamorato di una persona è tenerla sulle spine. Se sei un Arlecchino, il tuo partner deve offrirti la varietà di tre amanti. Se sei un Amicone, la tua specialità è fare sesso amichevole e sesso con gli amici. Se sei Istrionico, ti piace l’amore che confonde e disorienta. È possibile che tu non sia nessuna di queste cose. Lo spero, perché in questo momento solo con un atteggiamento da principiante potrai capire di che tipo di amore hai bisogno e vorrai coltivare in futuro.