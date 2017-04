Un amico mi ha raccontato un trucco che usava sua nonna, una contadina. Quando le sue galline da cova smettevano di deporre le uova, le chiudeva nelle federe e le appendeva al filo per stendere. Dopo che erano state sballottolate per un po’ al vento, le rimetteva nel pollaio. Secondo la nonna del mio amico, le galline non restavano traumatizzate e anzi, dopo quell’esperienza, ricominciavano a deporre le uova. Non mi piace molto questo metodo. È troppo estremo per un amante degli animali come me. Ma forse per te in questo momento è una buona metafora o un incitamento poetico. Cosa potresti fare per stimolare la tua produzione creativa?