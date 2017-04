Sarebbe un ottimo momento per aggiungere nuove sfumature al modo in cui baci, lecchi, abbracci, coccoli e accarezzi. C’è un degno avventuriero o avventuriera che può aiutarti a fare esperimenti di questo genere? Se non ce l’hai a portata di mano usa un cuscino o il tuo corpo, un robot a grandezza naturale o la fantasia. Sarà un buon esercizio di riscaldamento per l’altro tuo compito: migliorare il modo in cui vivi l’intimità. Affina la tua capacità di avvicinarti agli altri. Ascolta e collabora di più, scendi a compromessi più intelligenti e sii più generoso.