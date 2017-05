Nel suo discorso di accettazione del premio Nobel, Wisława Szymborska disse: “Qualsiasi altra cosa possiamo pensare di questo mondo è sorprendente”, e aggiunse che per un poeta non c’è veramente un “mondo normale”, una “vita normale” o un “normale corso degli eventi”. Anzi, “non c’è nulla di normale e ordinario. Non una pietra né la nuvola che le fa ombra. Non un giorno né la notte che lo segue. E soprattutto, non un’esistenza, nessuna esistenza al mondo”. Ti offro le sue riflessioni perché penso che nelle prossime due settimane avrai la straordinaria possibilità di sentire e agire in base a queste verità. Sei autorizzato a lasciarti regolarmente sorprendere.