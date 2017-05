“Bacia la fiamma e sarà tua”, scrive in tono provocatorio il poeta Thomas Lux. A cosa pensi che si riferisse? Naturalmente è una metafora, non avvicineresti mai le tue labbra e la tua lingua al fuoco. Ma, secondo la mia lettura, potresti trovare utile esplorarne il significato. Da dove cominciare? Ti suggerisco di immaginare che stai baciando la fiammella di una candela. Le mie fonti mi dicono che se decidessi di farlo potresti accendere una nuova fonte di calore e di luce dentro di te, una nuova e brillante sorgente di forza che brucerà dolcemente ma intensamente come un sole in miniatura.