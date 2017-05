Solo per una volta, e per un periodo limitato di tempo, hai il permesso di fare il pieno di dolci, lasciare una lattina di birra vuota nei boschi, andare in estasi guardando stupidi programmi televisivi. Questo perché, per la tua salute mentale, essere perfettamente educata, composta e controllata sarebbe più dannoso che comportarsi male. Senza contare che se vuoi capire cosa stai per diventare dovrai saperne di più su quello che non sei.