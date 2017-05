La montagna più alta del continente africano è il Kilimangiaro. Anche se è vicino all’equatore, la sua vetta è sempre coperta dai ghiacciai. Nel 2001 gli scienziati avevano previsto che entro il 2015 il riscaldamento globale li avrebbe sciolti tutti. Non è successo. La calotta di ghiaccio si sta riducendo lentamente. Potrebbe durare ancora un po’, ma prima o poi scomparirà. Prendi questa situazione come una metafora personale. Prima di tutto, considera la possibilità che un certo disgelo nella tua sfera non stia avvenendo alla velocità che avevi previsto. In secondo luogo, tieni conto che probabilmente alla fine succederà. Terzo, modifica i tuoi piani di conseguenza.