Nelle prossime settimane il sesso sarà noioso e prevedibile? No, tutto il contrario. Il tuo desiderio di andare oltre le frontiere del piacere erotico potrebbe notevolmente aumentare. Forse avrai voglia di sperimentare nuovi modi di stabilire un’intima comunione con un’altra persona o con te stessa. Hai bisogno di qualche suggerimento? Sperimenta la posizione delle “farfalle in volo” o della “ruota di rose che gira”. Prova il “bacio cantarellante e ridacchiante” o la “radiosa cavalcata rotante sulle nuvole di pioggia”. Oppure inventa le tue variazioni sul tema e dagli nomi buffi per renderle più divertenti.