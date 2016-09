Il Leoncavallo di Milano affronta i suoi primi quarant’anni

Quarant’anni fa il “compagno Beppe”, supermanager dell’Expo, non avrebbe potuto nemmeno avvicinarsi alla fabbrica occupata. Oggi invece i leoncavallini raccontano divertiti l’accaduto. Paolo “Fox” Volpato, veneziano trapiantato a Milano, se la ride: “Possiamo dire che Sala è uno squatter come noi”. Dovesse diventare sindaco, potrebbe mai comportarsi come fece il socialista Paolo Pillitteri, che nel 1989 autorizzò un drammatico sgombero, rendendo ancora più rovente il ferragosto milanese?

Pioveva, il 18 ottobre del 1975, quando un centinaio di “cani sciolti” della sinistra extraparlamentare del Casoretto occupò l’ex stabilimento farmaceutico di via Leoncavallo 22, a Milano. Sarebbe stato difficile immaginare che, esattamente quarant’anni dopo, il centro sociale (a un nuovo indirizzo ma con lo stesso nome) avrebbe ospitato le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra. Soprattutto, chi poteva ipotizzare che avrebbe vinto un manager come Beppe Sala, commissario dell’Expo milanese? Forse neppure il diretto interessato, nonostante un anonimo writer, proprio a ottobre, l’abbia raffigurato sui muri della città con il basco, la stella rossa e in posa da Che Guevara.

Il centro sociale più antico d’Italia è una sorta di ossimoro racchiuso in diecimila metri quadrati di capannoni, spazi all’aperto e una grande piazza: chi tra gli ex compagni non ne ha apprezzato la svolta “istituzionale” lo considera “un’anticamera del potere”, mentre per la destra rimane “un covo di autonomi”. Vittorio Sgarbi l’ha definito “la cappella Sistina della contemporaneità”, ma quando il Leoncavallo ha vinto un bando della fondazione Cariplo per foderare il tetto di pannelli fotovoltaici non è stato possibile montarli, perché chi aveva chiesto i soldi non era il legittimo proprietario dello stabile.

A scanso di equivoci, è bene precisare che Sala è stato votato soprattutto dalla gente del quartiere. Diversamente dalle scorse elezioni, quando l’endorsement per Giuliano Pisapia era stato palese, stavolta il Leoncavallo non ha dato indicazioni di voto. Cinque anni fa aveva sostenuto la “rivoluzione gentile” del giurista dal percorso ipergarantista (Pisapia è stato l’avvocato della famiglia di Carlo Giuliani, il giovane ucciso da un carabiniere al G8 di Genova, e ha fatto parte del collegio internazionale di difesa del leader curdo Abdullah Öcalan), vicino a Rifondazione comunista e poi a Sel. Ma questa volta, con la sinistra a pezzi e divisa tra il voto alle primarie e una lista alternativa al centrosinistra, si sono limitati a ospitare il seggio, come accade regolarmente dal 2005, quando lo scontro fu per la leadership dell’Unione, tra Romano Prodi e Fausto Bertinotti.

Perfino il segretario della Lega nord Matteo Salvini ha ammesso di averlo frequentato, da giovane “comunista padano”. Gli stessi occupanti ricordano come ai tempi dell’amministrazione guidata da Letizia Moratti accadeva che da una parte il vicesindaco Riccardo De Corato ne chiedesse pubblicamente lo sgombero mentre il postino bussava al numero 42 di via Watteau per recapitare un invito della sindaca. Uno degli ultimi muri è caduto il 7 febbraio, quando il Leoncavallo ha ospitato la visita del nemico storico De Corato, che non ha perso occasione per denunciare l’assenza di “scontrini” alle casse, ma alla fine ha stretto la mano al deputato Daniele Farina, ex portavoce del centro sociale.

Apocalittico e integrato, il Leoncavallo è riconosciuto come associazione culturale dalla regione e allo stesso tempo riceve puntualmente le intimazioni di sfratto dalla famiglia Cabassi, proprietaria dell’area. “Siamo rimasti abusivi pure con Pisapia”, affermano gli attivisti. Nonostante l’amministrazione amica, l’occupazione del più antico ed esteso centro sociale in Italia non è stata regolarizzata. Con i proprietari va avanti da sempre un tira e molla che ha prodotto finora una sessantina di preavvisi di sfratto, sempre rinviati o posticipati.

Il preavviso più recente è per il 5 aprile, in piena campagna elettorale. Ma è facile prevedere che ci sarà un nuovo slittamento e avanti così finché la spada di Damocle dello sgombero non sarà riposta nel fodero, facendo cadere l’ultimo muro che separa il Leoncavallo dalla legalizzazione completa. Sembrano comunque lontani i tempi degli sgomberi violenti e dei blitz a sorpresa delle forze dell’ordine, come quello del 1989, finito con 26 arresti e 55 denunce, la demolizione di una parte dell’ex fabbrica occupata e la successiva rioccupazione; o il secondo, definitivo, del 1994, segnato dalla resistenza passiva degli occupanti; o ancora quello del 19 dicembre 1995, quando un “plotone fantasma” di agenti incappucciati si sfogò con calci e manganelli su computer e altre attrezzature. Nell’ex cartiera di via Watteau gli occupanti se la ridono: “Con il voto a Sala è come se il Partito democratico si assumesse insieme a noi la responsabilità dell’occupazione”.