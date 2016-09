Bagnoli è stanca delle promesse non mantenute

La zona industriale di Bagnoli però è un vuoto cosparso di relitti, antichi e più recenti. I relitti della storia industriale: lo scheletro arrugginito di un altoforno, un camino di mattoni, l’enorme capannone rosso di lamiera che pare una cattedrale all’acciaio e poco altro a ricordare che qui c’era uno dei maggiori insediamenti industriali del meridione, lo stabilimento Ilva, poi diventato Italsider, una storia lunga quasi un secolo e ormai finita. L’ultimo altoforno è stato spento nel 1991, poi la fabbrica ha chiuso e in pochi anni è stata letteralmente smontata, in parte venduta in Cina e in India, in parte rottamata.

Ma la “riqualificazione” urbana è rimasta incompiuta, ed ecco i relitti più recenti: le tensostrutture bianche di quello che doveva essere un complesso sportivo, ultimato e però mai entrato in funzione (ora è sotto sequestro giudiziario). O la costruzione massiccia chiamata “porta del parco”, o il vecchio impianto di depurazione del acque trasformato nel Turtle Point: doveva diventare un ricovero per le tartarughe marine del Mediterraneo (invece è andato a Portici). Costruzioni che stanno invecchiando senza mai essere state usate.

Eppure la variante di Piano regolatore che doveva ridisegnare la zona è di vent’anni fa. Solo che prima di parchi, centri sportivi e tutto il resto, da quei terreni dismessi dall’industria andavano rimossi i reflui inquinanti accumulati nei decenni. Ma questo è stato fatto solo in parte. Insomma, sono passati venticinque anni dalla fine delle acciaierie, ma la trasformazione di Bagnoli non è decollata.

Lungo la spiaggia di Coroglio, invasa di moli e cemento, c’erano la colonia per i figli degli operai e il circolo Ilva (che è ancora lì). Curci ricorda che la vita di Bagnoli era scandita dalle sirene di inizio turno: alle 6, alle 14 e alle 23. La polvere s’insinuava ovunque: “Ci eravamo abituati. Le lenzuola stese diventavano nere, e così i colletti delle camicie”. Accanto all’acciaieria sono arrivati lo stabilimento Eternit, la Federconsorzi e la Cementir (unica azienda privata, del gruppo Caltagirone): con l’indotto, erano tra quindicimila e diciottomila operai che arrivavano ogni giorno da tutta la provincia. Per capire bisogna affacciarsi dai belvedere di Posillipo: dall’alto si vede bene che l’area degli stabilimenti era più grande del rione stesso. “Era inquinamento. Certo, era anche lavoro”, osserva Curci. Lui non rimpiange l’acciaieria, spiega, ma “dov’è il lavoro, dove sono ricerca, tecnologia, innovazione? Qui i giovani non hanno più prospettive”.

“La città ha diritto a un risarcimento”, dice Nicola Curci, che vive a Bagnoli fin da ragazzo: già operaio metalmeccanico (alla Selenia di Giugliano) e delegato Fiom, oggi attivo esponente di una rete di comitati e centri sociali, Bagnoli Libera . Siamo davanti alla stazione della ferrovia Cumana su viale Campi Flegrei, una via alberata con aiuole e panchine che taglia un rione di villini inizio novecento: reminiscenza di quando questo era un luogo di svago di napoletani benestanti, con le terme, il lungomare e gli stabilimenti balneari. A quei tempi a Bagnoli c’era già la prima fabbrica metallurgica , inaugurata nel 1910, ma allora era separata dall’abitato da una fascia di alberi e perfino orti urbani, e il rione di villini continuava a pensarsi quasi come un posto di villeggiatura.

Finalmente, è stato detto, il ritardo sarà colmato. Si tratta però di un intervento drastico, che toglie alla città di Napoli sia la bonifica (che in effetti spetta allo stato) sia gli interventi urbanistici (che invece sono prerogativa di un’amministrazione comunale), perfino la proprietà dei suoli in questione. Così si è aperto uno scontro istituzionale tra il governo e l’amministrazione del sindaco Luigi De Magistris, che ha presentato un ricorso al Tar (perso) e ora si appella al consiglio di stato. Il commissariamento ha suscitato anche le proteste di comitati, centri sociali e associazioni, con manifestazioni e scontri di piazza nel novembre 2014.

Quando l’Ilva ha chiuso, a Napoli molti hanno continuato a sperare in una riconversione industriale per Bagnoli. “La parola d’ordine era mantenere la capacità produttiva, si parlava di ‘vocazione industriale’: magari industria leggera, compatibile, pulita, ma pur sempre industria”, ricorda Daniela Lepore, docente di urbanistica all’università di Napoli, che ha studiato a fondo il caso di Bagnoli. Il fatto è che al momento della chiusura l’Ilva era già ridotta a 600 dipendenti. Non che fosse uno stabilimento obsoleto, solo pochi anni prima c’erano stati nuovi investimenti. Ma la siderurgia era in declino in tutti i paesi industrializzati. La deindustrializzazione italiana era ormai avanzata e Napoli non faceva eccezione: tra il 1971 e il 1991 la città ha perso 28 mila posti di lavoro industriali (riprendo il dato dal saggio Napoli, una città normale di Enrica Morlicchio ed Enrico Rebeggiani, pubblicato nel numero 2/16 della rivista il Mulino).

Sull’altro lato c’è la colmata, uno dei rompicapo della bonifica: l’Ilva aveva riempito un settore di spiaggia di reflui e cemento, ora ci cresce l’erba ma pare che sia un concentrato di residui tossici. C’è una “barriera idraulica”, ma si discute di come sistemarla in modo definitivo: disfare tutto o in parte, o “mettere in sicurezza”.

Ma quello è il passato: il problema presente è quel vuoto. Oggi il “piano De Lucia” è il baluardo da difendere, dice Nicola Curci. Siamo sul pontile nord, quello costruito con l’ultimissima espansione dell’Ilva negli anni ottanta per imbarcare i laminati d’acciaio. Oggi è tra le poche strutture dismesse tornate davvero all’uso pubblico, meta di jogging e passeggiate: chilometrico, arrivati in fondo sembra di stare in mezzo al mare. Su un lato c’è il monumento a Ferropoli, costruito con i rottami della dismissione: ricorda un totem dell’isola di Pasqua in versione ferrosa. Accanto si vede l’Arenile, un lido privato con bar che nei fine settimana diventa una rumorosa discoteca e attira folle di giovani, suscitando le rimostranze nel quartiere. Curci parla di “privatizzazione strisciante”, usurpazione del litorale pubblico.

“A Napoli e provincia c’erano già migliaia di ettari di aree industriali inutilizzate”, spiega De Lucia, che ho incontrato di recente a Roma. “Invece, bisognava restituire a Bagnoli e alla città intera una parte degli spazi e delle attrezzature che lo sviluppo industriale gli aveva negato”. Ricorda assemblee con i “caschi gialli”, gli operai in cassa integrazione, persone che vivevano nell’ansia di un futuro incerto: “Bassolino, pur industrialista convinto, seppe spiegare a quei lavoratori che anche il nostro progetto era sviluppo”. È allora che la fabbrica ormai chiusa è stata davvero smontata. Per il rione operaio è stata una lacerazione, inutile negarlo. Lo ha raccontato Ermanno Rea in un romanzo mirabile, La dismissione.

Assessore all’urbanistica era Vezio De Lucia, architetto e urbanista: è lui che ha cominciato a parlare di “restituzione”. Il suo progetto era liberare l’area dismessa dai manufatti industriali, salvo pochi elementi da recuperare a testimonianza del passato, trasformarla in un parco pubblico di circa 120 ettari e destinare altro spazio a strutture per lo sport, il tempo libero e la scienza, la spiaggia di nuovo aperta ai cittadini e tre fermate di un nuovo tracciato della ferrovia Cumana.

La “variante di piano regolatore per l’area occidentale” è stata approvata dal consiglio comunale e varata dalla regione Campania nel 1998. In seguito il piano De Lucia è stato accusato di eccessivo “dirigismo”, di non essere economicamente fattibile (ma alcuni studi dicono il contrario), di non concedere abbastanza agli interessi di mercato (forse perché affidava l’attuazione a una società di diritto pubblico). “Diciamo la verità: ai poteri forti non era mai andato giù quel progetto fondato sull’idea di spazio pubblico, verde e loisir. Dicevano che la città non se lo può permettere”, ricorda l’urbanista.

Almeno in un intento però il piano è riuscito, salvare quei terreni sul mare dalla speculazione edilizia. Anche perché nel 1999 il ministero dei beni culturali ha messo un vincolo di tutela sull’area, e perché nel 2000 la zona di Bagnoli-Coroglio è stata dichiarata sito d’interesse nazionale per la bonifica dall’inquinamento industriale (il perimetro è stato più volte ridefinito, ora include 250 ettari a terra e 1.470 a mare).

Il punto dolente della bonifica

Poi però è cominciata una vicenda intricata (gestita da successivi amministratori, perché De Lucia aveva ormai lasciato la giunta Bassolino). C’è stata la Bagnoli spa (che ha condotto la dismissione dell’Ilva, dal 1996 al 2002). Poi la Bagnolifutura, “società di trasformazione urbana” a capitale pubblico (90 per cento del comune di Napoli, 2,5 per cento della provincia e 7,5 per cento della regione Campania), costituita nel 2002 per realizzare il progetto di recupero sui terreni finalmente sgombrati dalle fabbriche: parco, quanto di edilizia era previsto nel piano, viabilità. Alcune di quelle opere sono anche state realizzate, ma sono chiuse o vuote, vanno in malora senza mai essere servite.

Il riassetto urbano infatti era legato alla bonifica, e il vero punto dolente è proprio questo. Si trattava di rimuovere strati di terreno impregnati di sostanze tossiche, individuare tutte le fonti inquinanti, impedire che continuassero a percolare nei terreni o diffondersi in aria. Qualcosa è stato fatto, sembra che i residui di amianto accumulati dalla Eternit siano stati portati via.

Ma la bonifica non è conclusa. “In parte perché all’inizio la contaminazione era stata sottovalutata”, spiega Daniela Lepore, e poi proprio in quegli anni sono state varate nuove normative sui rifiuti e i reflui inquinanti. “Inoltre, per anni si sono trascinate guerre sui soldi e sulle responsabilità. I decreti sulla bonifica di Bagnoli si arenavano in parlamento per l’opposizione della Lega nord, i finanziamenti arrivavano con il contagocce”. C’è la controversia dei costi, stimati nel 1999 intorno a 250 miliardi di lire e nel 2003 a 150 milioni di euro, e sulla ripartizione degli oneri.

Il ricercatore e attivista Massimo Di Dato ricostruisce in gran dettaglio la vicenda all’interno di un libro appena pubblicato, Lo stato della città, un approfondito profilo di Napoli e della sua area metropolitana tracciato da giornalisti e studiosi del gruppo Napoli Monitor.