Scampia cambia volto grazie alla resistenza dei suoi abitanti

Ottima candidatura sarebbe quella di San Ghetto, patrono e simbolo del carnevale organizzato ogni anno dal centro sociale Gridas , un evento ludico e politico allo stesso tempo, nel quale anche negli anni peggiori è scesa in piazza la Scampia che non voleva arrendersi ai morti ammazzati e al degrado sociale. Quest’anno la sfilata è stata dedicata alle migrazioni: sui carri erano rappresentati fili spinati, muri da scavalcare e frontiere da superare.

Lo si potrebbe individuare in uno dei cinquanta spazi pubblici “recuperati” nel quartiere: orti urbani e parchi autogestiti come quello intitolato a Melissa Bassi , la ragazzina uccisa il 19 maggio 2012 da una bomba all’istituto Morvillo-Falcone di Brindisi, o ancora il centro Mammut nella piazza intitolata a Giovanni Paolo II, dove si lavora quotidianamente con giovani e immigrati. Si potrebbe scegliere la palestra di Gianni Maddaloni , divenuta celebre dopo che il figlio Pino è diventato campione mondiale di judo, o citare la casa di produzione cinematografica Figli del Bronx fondata da Gaetano Di Vaio , che nella sua autobiografia Malavita (Einaudi) racconta di aver cominciato “a 12 anni con i furti” per poi arrivare alla droga e infine reinventarsi dopo il carcere.

Agli inizi si trattò di ottenere la regolarizzazione, da occupanti ad assegnatari, oggi invece la battaglia è quella per essere trasferiti dalle quattro Vele sopravvissute agli abbattimenti decisi negli anni novanta dalla giunta guidata da Antonio Bassolino (la gialla, la verde, l’azzurra e la rossa) in abitazioni più decenti.

Volendo riconoscere un omaggio alla carriera, il Gridas avrebbe come valido concorrente solo il Comitato di lotta che si riunisce nella sala al pianterreno della Vela gialla, sotto una gigantografia di Che Guevara. È da quando fu occupata da senzatetto del centro storico, dopo il terremoto del 1980, che il Comitato si batte perché agli abitanti dei palazzi che più di tutto simboleggiano quella che lo scrittore napoletano Ermanno Rea definisce “la schiuma nera della modernità napoletana” siano assicurate condizioni di vita da paese occidentale e non del quarto mondo.

Il Gridas (un acronimo che sta per Gruppo risveglio dal sonno) fu occupato nel 1981 da un pugno di attivisti ed è ancora lì, circondato dalle palazzine dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) e avvolto nei graffiti di Felice Pignataro , writer tuttora insuperato della scena artistica di strada napoletana e maestro di street artist di fama internazionale come Cyop&Kaf : i suoi duecento inconfondibili murales dai colori accesi disseminati nel quartiere hanno cambiato volto a Scampia.

Ne sono convinti al ristorante Chikù , messo in piedi da sette donne, quattro napoletane e tre rom, nei locali sopra l’Auditorium comunale. “Il nostro è un progetto di gastronomia interculturale”, spiega una delle fondatrici, Emma Ferulano: mescolano cucina napoletana e gitana, affacciati con un ampio terrazzo sull’università in costruzione e sui 140mila metri quadri di parco, mostrando di preferire l’inevitabile gentrificazione al deserto attuale di un quartiere dove “tutto è costruito secondo un’ottica securitaria”, come spiega Giovanni Zoppoli, un attivista del Mammut, e dove, contrariamente a quanto accade nel resto della città, la vita si svolge nei giardini protetti dei residence privati.

Un segno di rinascita potrebbero essere proprio i 94 alloggi appena assegnati dalla giunta guidata da Luigi de Magistris ad altrettante famiglie che vivono nelle Vele o la nuovissima facoltà di medicina in via di ultimazione che dovrebbe cambiare la fisionomia sociale del quartiere.

Qui abitavano solo contadini e pastori, poi hanno cominciato a costruire e il massaro che abitava qui sotto si è trasformato in capocantiere. Assegnavano i palazzi a fette, man mano che costruivano. Li vedevi illuminarsi uno dopo l’altro, mentre sotto era ancora tutto sgarrupato, con le file di ambulanti che vendevano mobili, lampadari e oggetti per l’arredamento ai nuovi residenti. Non c’erano negozi, scuole, cinema. È stato un gigantesco invito all’individualismo e all’illegalità.

Il resto lo hanno fatto l’utopia delle unités d’habitation ispirate a Le Corbusier e l’idea dell’architetto Franz di Salvo di riprodurre la struttura del rione in un solo palazzo, che hanno partorito le Vele , e da ultimo il sisma del 1980, con la costruzione di altri 128mila alloggi e il trasferimento forzato di altre migliaia di persone dal centro storico della città. In questo modo un pezzo di campagna fertile è stato trasformato nella periferia di Gomorra, dove più del 60 per cento della popolazione non ha un lavoro.

“A Scampia la camorra non è riuscita a fare scacco matto”. Ciro Corona, attivista del gruppo Resistenza anticamorra, non ha dubbi: dopo gli anni in cui i morti ammazzati si sono contati a decine e dei giri d’affari milionari legati ai traffici di droga, delle ventiquattro piazze di spaccio di un tempo ne è rimasta solo una e pure i proventi non sono più quelli di una volta.

I luoghi della vendita e del consumo si sono spostati altrove: al rione Traiano o al parco Verde di Caivano, per esempio. Ma quello di spacciatore non è più un lavoro redditizio come qualche anno fa: c’è meno domanda e la deflazione ha inciso pure sui prezzi degli stupefacenti. Corona ne è convinto: farsi assumere da un clan oggi non è più conveniente, e questo toglie terreno alla malavita organizzata. “La camorra oggi non ha più il potere economico per comprarsi il consenso, e questa è la sua più grande sconfitta”, afferma con sicurezza.

I clan, decimati dalle faide (tre negli ultimi dieci anni) e dagli arresti, non hanno più lo smalto criminale di un tempo. Molti affiliati a gruppi sconfitti sono fuggiti all’estero o comunque fuori dal quartiere e, come in altri luoghi della città, imperversano le cosiddette “paranze dei bambini”.