Il dado da cucina che fa male all’Africa occidentale

Chissà se Julius Maggi, avventuriero svizzero di origini italiane, immaginò un tale successo quando nel 1886 esportò in Africa il primo dado da cucina. A Berlino era appena stato firmato un trattato sull’apertura dei mercati coloniali ai prodotti occidentali quando Julius – che non a caso aveva la sede della sua azienda, la Maggi, in Germania – ebbe quella che nella mistica imprenditoriale si chiama “l’illuminazione”. In una mattina di maggio si chiese: quale miglior bene da offrire alle colonie africane se non l’esaltatore di sapore?

Lo chiamano “cubo magico”, a volte anche solo “Maggì”. In tutta l’Africa occidentale, dal più sperduto villaggio alle città, non c’è donna che non ne conosca marche, gusti e prezzi. Quella che in termini economici sarebbe definita “banalizzazione del marchio” (come il nylon o lo scotch) racchiude tutto il potere persuasivo di due centimetri quadrati di pozione industriale.

Bay Diakite è professore di sociologia dell’alimentazione all’università di Bamako. “Ogni giorno in Africa occidentale si vendono più di cento milioni di dadi da cucina. In Mali come nel resto della regione negli ultimi 20-30 anni i cubi magici hanno avuto una diffusione tanto capillare soprattutto grazie al prezzo imbattibile e alla conservazione che non richiede refrigerazione. Fingendo di poter sostituire alimenti naturali e tradizionali questi prodotti non fanno altro che dare artificialmente l’illusione del gusto a scapito della salute”.

Vettore di tale mutamento culinario è la donna, principale destinataria del bombardamento pubblicitario. Gli slogan, in francese nelle città e in lingue locali en brousse, alludono all’intimità delle donne sposate: il rapporto con il marito e la coesione familiare. In materia di comunicazione promozionale, campione indiscusso e fonte d’ispirazione per tutte le altre marche è la Nestlé: “Con Maggi, ogni donna è una stella”, “Maggi convince il marito della buona cucina di sua moglie”, “Maggi ti evita di avere una seconda moglie in casa”, “Con Maggi si preparano i pasti in tempo”, “Maggi, sempre dalla parte delle donne africane”.

Al netto di psicosi, leggende ed esagerazioni, chimicamente parlando il dado non è altro che glutammato monosodico (gms, E 621) cioè il sale di sodio dell’acido glutammico, il più presente in natura (latte, pomodori, eccetera) dei 23 amminoacidi naturali non essenziali che compongono le proteine. A differenza dell’occidente, però, sulle etichette alimentari in Africa la presenza e la quantità di questo ingrediente sono nascoste dietro la dicitura “aromi naturali”.

Le malattie cardiovascolari colpiscono nel mondo più di un miliardo di persone, un dato stimato in crescita del 40 per cento entro il 2025, e ne uccidono 1,6 milioni all’anno, di cui l’80 per cento nei paesi non industrializzati. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità muoiono più africani per le malattie cardiovascolari (12,5 per cento) che per l’aids (12,3 per cento) e la malaria (7,3 per cento). “Mangiare bene non vuol dire mangiare caro, ma il più naturalmente possibile. Prima in Africa utilizzavamo le piante, la medicina tradizionale, conoscevamo e rispettavamo la natura. Oggi invece ci sono i dadi magici, l’agricoltura è zeppa di pesticidi, diserbanti e semi geneticamente modificati, al mercato i polli sono gonfiati di steroidi, frutta e verdura sono sempre più care e povere di elementi nutritivi”.

Falsi ideali

Il professor Diarra racconta con malcelato orgoglio di fare spesso la spesa e cucinare con la moglie. Insieme percorrono lunghe distanze in auto per comprare ingredienti sani fuori città. “Quello che si produceva qui, in occidente lo chiamerebbero ‘bio’”, - ironizza per un attimo il dottore, ma torna subito serio. “La colpa è nostra, come africani in generale e come comunità scientifica in particolare. Noi medici dovremmo condurre studi più approfonditi per sfatare il mito del sale e dello zucchero una volta per tutte, ma gli interessi economici di chi ci guadagna continuano a prevalere sulla salute generale”.

Consumismo di massa, urbanizzazione delle coscienze, modernità deviata. Gli angoli bui del cubo magico vanno ben oltre le sue piccole dimensioni, il costo contenuto e i rischi per la salute. Dentro il dado, svelato da tutti i suoi incartamenti, si nasconde un gioco di specchi deformanti: lo squilibrato rapporto con l’occidente, i suoi prodotti, le sue mode e i suoi falsi ideali.