A Timbuctù senza lavoro e giustizia la guerra non finirà mai veramente

Un giorno di vento ordinario a Timbuctù. In questa stagione il cielo si vela di una patina ocra e l’harmattan soffia calore e polvere trasformando la città in una fornace. Anche quando non aspetta visite, la porta di casa di Mahamane è sempre aperta. Il corridoio d’ingresso immette nel cortile interno, tipico elemento architettonico saheliano, con la sabbia del deserto per terra. Dopo aver tolto le scarpe si accede alla sua stanza attraversando un tessuto leggero appeso a mo’ di porta. “Ce ne hai messo di tempo, giovane”. In effetti è passato più di un anno. Allora si potevano ancora raggiungere via terra Timbuctù e Gao, città sorella del nord Mali, a bordo di autobus, taxi collettivi, piroghe o battelli del trasporto pubblico sul fiume Niger. Oggi, invece, l’aereo bianco della missione di stabilizzazione del Mali delle Nazioni Unite (Minusma) è l’unico mezzo sicuro per venire a trovare Mahamane.

“Siamo come in prigione, credimi. Tolto Allah, sono gli arabi e i tuareg che decidono sulle nostre vite. Noi sonrai, insieme ai peul e ai bella (etnie maggioritarie della regione), all’inizio eravamo contenti del loro ritorno in città. Ben presto, però, abbiamo capito che sono tornati per imporre di nuovo il loro potere sugli altri”. Il suo volto s’intravede appena nella penombra che avvolge la stanza. È steso su un materasso appoggiato a terra, di colpo appare invecchiato.

Quest’uomo sulla cinquantina, che di mestiere faceva l’autista (di turisti prima dei rapimenti di occidentali e dell’occupazione jihadista del 2012, di cooperanti e giornalisti dopo la guerra), da otto mesi è costretto a letto a seguito di un attacco armato alla sua jeep. Le pallottole che i banditi hanno sparato sulla fiancata per costringerlo a fermarsi gli hanno trapassato entrambe le gambe. “Ragazzini con il volto coperto dai turbanti. Giocano a fare i jihadisti, si appostano a pochi chilometri dalla città, a riparo dai check point della Minusma e dell’esercito maliano, e attaccano qualsiasi veicolo che passa”. Nelle parole di Mahamane c’è la rabbia di chi, quel giorno, ha perso tutto: lavoro e dignità. Un padre di famiglia costretto a urinare in una bottiglia, mentre la moglie Khadijah vende da mangiare ai matrimoni e ai battesimi per tirare avanti. “Un kalashnikov al mercato nero oggi può arrivare a costare 1.200 euro. Basta comprare due fucili e fare imboscate sulle piste fuori città per guadagnare una fortuna”.