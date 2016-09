La musica rompe gli stereotipi nei campi profughi palestinesi in Libano

Fa caldissimo a Beirut ad agosto, l’aria è rovente. Non è solo questo a fiaccare lo spirito, ma è soprattutto l’ertubeh, l’umidità. Dicono che questa estate abbia raggiunto picchi del 100 per cento. Se non hai la “ac”, l’aria condizionata, è difficile sopravvivere in città. Case, taxi, pulmini, ristoranti: tutti con l’aria condizionata accesa, in genere impostata a 16-17 gradi. Fuori, i gradi percepiti sono circa 45, mentre quelli reali, dicono, sono poco più di 30.

E quindi alle serate dedicate alla poesia, ai pranzi palestinesi, ai concerti per oud e alle proiezioni di film sono venuti anche tanti libanesi che non erano mai stati prima a Bourj el Barajneh .

Ashraf non è di Bourj: è nato nel campo palestinese di Rachidiyyeh, vicino a Tiro, nel sud del Libano. Si è trasferito a Beirut per fare il musicista: dopo aver lavorato come esperto nella protezione dell’infanzia per varie ong internazionali, oggi si esibisce sui palchi underground di Beirut, dove suona l’oud e canta con la sua band. L’idea di aprire Jafra nel campo di Bourj ce l’aveva da tempo, ma non aveva mai avuto l’opportunità economica, che è invece arrivata nel 2015.

“Abbiamo suonato e pranzato insieme, e poi i miei ospiti libanesi sono venuti per chiedermi scusa per quello che pensavano di noi palestinesi. Credevano che fossimo tutti terroristi, che nel campo ci fosse posto solo per le armi e nient’altro. Mi hanno detto: scusaci, è che le nostre famiglie ci hanno raccontato queste cose”.

I pregiudizi funzionano anche al contrario: tra i palestinesi è ancora acceso il ricordo del massacro di Sabra e Chatila del 1982 e molti della comunità considerano tutti i libanesi maroniti come esponenti delle Forze libanesi, coresponsabili dell’eccidio insieme all’esercito israeliano.

Quando Ashraf ha portato i suoi amici cristiani nel campo, la prima reazione degli abitanti è stata di estrema diffidenza: “Gli ho fatto conoscere il mio amico Wael, un cristiano, e ho detto a tutti: ‘Wael è cristiano e ama la Palestina più di me’. Hanno tutti sgranato gli occhi. È stato un piccolo shock, ma è servito. Ora non fanno più problemi, e accettano chiunque venga, perché è passato il messaggio che, come ovunque, ci sono le brave persone come quelle cattive”.

Un luogo aperto a tutti

Centro culturale, punto di incontro, biblioteca (una ong ha donato a Jafra 500 dollari in libri), bar, sala per concerti: Jafra è molte cose insieme, ma soprattutto è una boccata d’aria fresca per una zona sovraffollata dove vivono 44mila persone in pochissimi chilometri quadrati. Un fazzoletto di terra abitato da palestinesi, siriani, palestinesi-siriani e tante altre nazionalità. Non c’è più posto per costruire orizzontalmente in questo campo-città, e allora si aggiungono piani su piani alle case, già precarie. Chilometri e chilometri di cavi elettrici e condutture idriche sospesi nell’aria ricoprono il campo come un tetto. Ogni tanto qualcuno rimane folgorato, si registrano almeno due o tre morti ogni anno. C’è uno striscione appeso tra i palazzi, con la foto di un ragazzino sorridente dalle guance paffute: è l’ultima vittima in ordine di tempo.

Ma Bourj è anche uno dei pochi campi palestinesi aperti: non c’è bisogno di un permesso dell’esercito libanese per entrare, come accade invece a Rachidiyyeh. E questo ha consentito ad Ashraf di far diventare Jafra un luogo aperto a tutti: libanesi, palestinesi, stranieri. E uomini e donne. Al contrario di altri caffè del campo, Jafra è l’unico posto dove ragazzi e ragazze possono stare insieme. Non è d’uso infatti per le donne frequentare i caffè dove stazionano gli uomini, che passano i pomeriggi a fumare il narghilè giocando a backgammon.

Questo ha creato qualche diffidenza iniziale tra quei (pochi, dice Ashraf) conservatori che vivono a Bourj. Tra i clienti e gli amici del locale ci sono tanti giovani, studenti, universitari. “La nuova generazione di abitanti del campo è diversa, per fortuna. Per esempio, anche se le ragazze indossano l’hijab, portano comunque veli colorati, non quelli neri, lunghi e stretti sul viso”.