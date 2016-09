La liberazione di Mosul è vicina ma il suo futuro resta incerto

Alla fine di luglio anche la Croce rossa internazionale ha lanciato un allarme: il rischio è che più di un milione di persone in fuga da Mosul si ritrovi sfollato. “I numeri potrebbero essere molto più alti perché tutto dipenderà da come si svolgeranno le operazioni di liberazione”, spiega Miriam Ambrosini, capo progetto di Terres des hommes dal suo ufficio di Erbil.

In un edificio adiacente al campo, Howere Ihsan Sadiq, direttore della Croce rossa di Erbil, risponde senza sosta alle telefonate. Ha due cellulari in una mano e il sigaro nell’altra. “Se registriamo tutti questi arrivi, significa che lo Stato islamico non ha più lo stesso controllo del territorio”, afferma Sadiq, responsabile della sezione che gestisce il campo più grande del Kurdistan iracheno. Sotto il cielo occupato dalla coalizione internazionale, i combattimenti tra i peshmerga, le forze di sicurezza di Baghdad, le milizie e l’Is si sono intensificati in vista dell’offensiva finale, quella che dovrebbe aprire la strada alla liberazione di Mosul.

Da due settimane ogni giorno arrivano nel campo tra le mille e le duemila persone. Viaggiano a bordo di piccoli van e pick-up, in fuga dai villaggi alle porte di Mosul, città che ospitava due milioni di civili prima della conquista da parte dell’autoproclamato Stato islamico (Is) il 10 giugno 2014. Una volta giunte al campo le persone sono divise in gruppi, uomini da una parte, donne e bambini dall’altra. Si dispongono in fila prima di entrare nella zona recintata con il filo spinato dove superano i controlli di sicurezza delle forze peshmerga – i soldati della regione autonoma del Kurdistan iracheno – e inaccessibile ai giornalisti. Si teme che tra le persone in fuga si possano nascondere anche affiliati all’Is.

Mosul non è una città qualsiasi. È il simbolo dell’avanzata del gruppo Stato islamico nel 2014 e della disfatta dell’esercito iracheno: per questo la sua liberazione assume un valore particolare nel quadro della guerra all’Is in Iraq. La conquista realizzata dal califfato non è stata solo una vittoria militare ma un evento mediatico. È dalla moschea Hadbaa di Mosul che il leader dell’Is Abu Bakr al Baghdadi ha proclamato l’instaurazione dello Stato islamico nei territori conquistati in Siria e in Iraq e, sempre da Mosul, il califfato ha portato all’estremo la sua guerra psicologica, spettacolarizzando a livello internazionale la repressione delle minoranze.

Mosul è anche la città da dove l’esercito iracheno, nel giugno del 2014, si è ritirato abbandonando la popolazione civile inerme e dove molti soldati disarmati sono stati uccisi dal gruppo estremista, fomentando la divisione settaria e la mobilitazione delle milizie sciite.

La sua liberazione è simbolica perché rappresenterebbe un duro colpo militare all’Is e alla sua immagine, ma servirebbe anche alla coalizione internazionale per verificare la capacità degli iracheni di gestire il paese dopo la fine della guerra. “Il problema di Mosul non è militare. Le forze per liberarla ci sono. Il problema è politico. Chi la governerà dopo?”, domanda Marwan Ahmad, comandante peshmerga a Rabiah, alle porte del monte Sinjar.