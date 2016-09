Sindrome di Casanova

Sono un maschio etero di 36 anni, appassionato di Bdsm e poliamoroso. Ultimamente ho bevuto dal profondo delle viscere di internet, scopando più di quanto pensavo fosse possibile. Parlo apertamente del fatto che scopo in giro e che per me la monogamia non può funzionare. Uso sempre il preservativo tranne con la mia partner principale, e rispetto la tua regola del bravo campeggiatore. Io non voglio diventare un marito meraviglioso, voglio essere il Casanova che entra dalla finestra. La scorsa settimana internet ha prodotto parecchio. Di solito mi capita di parlare anche con dieci donne che sembrano tutte interessante, ma alla fine solo una o due vogliono un vero incontro. La settimana scorsa, però, ho fatto sesso cinque volte in cinque giorni con cinque donne diverse. E questo mi ha fatto sentire stupendo, eccitato, da dio. Esiste una parola per definire chi si eccita all’idea di trovare nuove persone con cui fare sesso? Per caso ho scoperto un nuovo tipo di gusto sessuale? La gente come me ha un nome? Perché se ce l’ha, io non l’ho ancora scoperto. Google non mi ha aiutato. Una persona può avere il kink di trovare nuovi partner sessuali? E se sì, come si chiama? O sono solo un gran puttaniere?

—Dude Drinking Deep