Il punto non sono le preferenze sessuali

Avevo rinunciato alle relazioni dopo un matrimonio fallito e dopo che un altro partner aveva tentato di uccidermi (non scherzo). Poi, dopo cinque anni da single pieni di astinenza e solitudine, ho conosciuto un uomo che mi frustra, mi eccita e capisce le mie difficoltà a fidarmi delle persone. L’idea di un futuro con lui mi emoziona, non fosse per due cose. La prima è che lui dice di amarmi ma ancora non sa se vuole passare il resto della sua vita con me. Non sa se sono “la sua metà”, insomma. E ha dei bisogni che non sono in grado di soddisfare. A tanti può non sembrare una cosa così importante, ma per me ingoiare è impossibile, essendo stata violentata tramite rapporto orale da adolescente. Col tempo sono riuscita a farmi piacere i pompini, ma lo sperma in bocca mi fa piangere. E non riesco a fare un pompino dopo il rapporto anale. Lui dice che sono le cose che lo fanno godere di più in assoluto. Gli ho chiesto se il fatto di non poterle avere da me sia un ostacolo insormontabile e mi ha detto di no, ma quando siamo a letto ne parla in continuazione. Io gli chiedo di smetterla e lui dice sempre va bene, ma poi non smette. Vuole anche fare sesso solo nelle posizioni che piacciono a lui, e quando gli chiedo qualcosa di diverso interrompe il rapporto e mi lascia lì frustrata. Se separarmi da lui perché possa trovare la persona adatta a soddisfare i suoi bisogni può renderlo più felice, allora penso sia la soluzione giusta, per quanto possa far male.

—Failing At Intimacy/Love