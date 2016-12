Idee per sopravvivere a Donald Trump

Forse non sei la persona migliore a cui chiederlo – essendo maschio, cisgender e bianco – ma per una donna queer nera come me queste elezioni hanno avuto un effetto davvero deleterio sui rapporti con le donne bianche. Sono persone a cui voglio bene, che mi stanno a cuore, ma guardando i risultati mi chiedo: come cazzo è possibile che non siano riuscite a far ragionare i loro stronzissimi parenti? Sono stufa di vivere in balia dell’America bianca. So bene che, nelle fasi di elaborazione del lutto, questa è quella in cui si cercano dei colpevoli, ma il risultato è che io con le bianche non riesco più a raggiungere l’orgasmo. Fatico a superare quel che Trump è per me e per altri che fisicamente mi somigliano. So che anche per le mie partner bianche ci sono conseguenze, ma vorrei che avessero fatto di più. Rispondi come preferisci.

Innanzitutto e soprattutto, DONE, tu non devi scoparti nessuno che non ti vada di scoparti – punto, the end, fin – ma riflettere sulle persone con cui scopiamo, quelle con cui non scopiamo e perché, è un dovere nei confronti di se stessi.

Quasi nessuno trova eccitanti i dati, DONE, e non dico che quelli che sto per riportarti ti costringano a scopare con chicchessia. Ma gli elettori queer (gruppo che comprende milioni di neri) non si sono limitati a respingere Trump, lo hanno fatto in misura superiore rispetto ad altre comunità (gruppi che a loro volta comprendono milioni di persone queer). Se gli elettori lgbt che hanno scelto Trump sono stati il 14 per cento, quelli latinoamericani e asiaticoamericani che hanno fatto lo stesso sono stati rispettivamente il 28 e il 19 per cento. L’8 per cento degli afroamericani ha votato Trump. Gli insondabili voti alla cazzo di alcuni neri – e queer (voi 14 per cento: cazzo fate?) – non bastano ad assolvere i partner bianchi dall’accusa di ammazzarti l’orgasmo. È possibile che queste persone non si siano impegnate abbastanza per convincere i parenti della Clinton County, in Iowa, a votare contro l’odio, il fascismo, il razzismo e Trump (il quale nella Clinton County ha vinto di ben cinque deprimenti punti).

Come te, DONE, anch’io fatico a digerire il significato di queste elezioni. Non ti dirò cosa fare, né chi farti, né come elaborare i risultati elettorali. Ti dico però di parlare con tutti i tuoi partner delle tue paure e della tua rabbia, e in futuro ti invito a fare quello che ti sembra giusto.

***