A proposito di clitoride

Sono un uomo etero felicemente sposato. Mia moglie, che ha 33 anni, non riesce a raggiungere l’orgasmo con il rapporto vaginale da quando abbiamo avuto il nostro ultimo figlio. Lei lo spiega con il fatto che ha la sensazione costante di dover fare la pipì. Così adesso cerchiamo altri modi di darle piacere: giocattoli, sex toys, etc. Esistono esercizi o altri sistemi per farla venire con la penetrazione? Dopo il parto è una cosa comune?

“Il fatto di non raggiungere l’orgasmo con la penetrazione del pene non è un disturbo medico”, risponde la dottoresa Jennifer Gunter, ostetrica-ginecologa, scrittrice (drjengunter.wordpress.com) nonché twittatrice pazzesca che esercita nella zona di San Francisco. “Se una donna ci riesce in altri modi – sesso orale, masturbazione o sex toys – allora significa che tutto funziona perfettamente. Il punto, ricordiamocelo, non è in che modo una arriva alla festa. È che ci possa andare”.

Come tutti gli uomini etero dovrebbero sapere, CLIF, solo una piccola percentuale di donne – meno di un quarto – riesce a godere con il solo rapporto vaginale. “La maggior parte, per avere un orgasmo, necessita di stimolazione clitoridea, e spesso la meccanica della penetrazione non produce l’attrito giusto”, prosegue la dottoressa Gunter. “È possibile che le lievi modifiche anatomiche provocate dal parto abbiano alterato la meccanica della vostra frizione. Potrebbe essere utile inserire un vibratore durante il rapporto”.

E già che parliamo di clitoridi, CLIF… Da queste parti, come tutti sanno, le firme dei lettori vengono abbreviate, e proprio come il sesso penetrativo per tua moglie, CLIF, nemmeno la tua firma funziona fino in fondo. Al posto di “Fun” potevi usare una parola con la t (tipo terrific, tremendous o totally spectacular), però non l’hai fatto. Magari è stata una svista innocente – magari sono io che ci leggo dentro troppe cose – ma se non hai visto il quasi CLIT che avevi sotto il naso nella firma, CLIF, è forse possibile che ti sia sfuggito anche il clitoride di tua moglie. Altra possibilità: prima di mettere al mondo il vostro ultimo figlio, tua moglie non raggiungeva davvero l’orgasmo “con il rapporto vaginale”.

È chiaro che tu punti ad avere l’orgasmo in sincrono – proprio come nei film, nel porno e in altre fiction – e forse tua moglie, come tante altre donne, fingeva l’orgasmo per accontentare il partner maschio. Stanca di fingere, ha quindi colto al balzo la nascita del figlio per spiegare il fatto che “improvvisamente” non riesce più a venire con la sola penetrazione. E invece la sua sensazione costante di dover fare la pipì durante il rapporto?

“Lì è il caso di indagare”, risponde la dottoressa Gunter. “Dopo il parto (e a volte semplicemente con l’età) le donne possono sviluppare una vescica iperattiva o problemi relativi al muscolo pelvico, ed entrambe le cose possono accentuarsi durante la penetrazione, dando la sensazione di dover svuotare la vescica. Forse a trattenere tua moglie è proprio il timore di fare la pipì durante il rapporto. Se questa sensazione durante il sesso le dà fastidio, vale la pena di sentire un fisioterapista del pavimento pelvico e/o un uroginecologo. Ma se né la mancanza di orgasmo tramite penetrazione né lo stimolo a urinare le dà fastidio, e se riesce a raggiungere l’orgasmo in altri modi e a le va bene così, allora va bene anche a me. In fin dei conti l’orgasmo è il suo, e lo stress o la pressione di doverlo raggiungere in un determinato modo potrebbe impedirle di godersi la festa”.

Seguite la dottoressa Gunter su Twitter: @DrJenGunter. Ma fatelo davvero: è bravissima, fa molto ridere e prende quotidianamente a calci in culo destrorsi, antiabortisti e nemici del sesso.

