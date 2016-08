Un video dal Minnesota mostra la violenza della polizia contro i neri 

Il 6 luglio Philando Castile, 32 anni, nero, fermato per un controllo stradale vicino a St. Paul, in Minnesota, è stato ucciso da un agente di polizia mentre cercava di prendere il portafogli. La scena è stata ripresa dalla sua compagna con il telefonino e messa online su Facebook live. Nel video del New York Times uno dei vicedirettori del giornale, Marc Lacey, e il collaboratore afroamericano Wesley Morris parlano dell’accaduto e dell’uso incontrollato della violenza da parte delle forze dell’ordine statunitensi, in particolare nei confronti dei neri.

L’omicidio di Castile in Minnesota e quello di Alton Sterling a Baton Rouge, il 5 luglioin Louisiana, hanno scatenato un’ondata di proteste e manifestazioni in tutti gli Stati Uniti. Durante una di queste, a Dallas (Texas), alcuni cecchini hanno sparato contro la polizia, provocando la morte di cinque agenti.