Le leggi della buona economia, secondo William Morris

“William Morris, benché sia morto mentre ancora regnava la regina Vittoria e non abbia mai fatto una telefonata, è una delle migliori guide all’economia moderna”, dice Alain de Botton.

Morris fu il primo a parlare del ruolo del piacere nel lavoro, ed era deciso a dimostrare come un lavoro soddisfacente dovrebbe essere al centro del mondo moderno. Secondo Morris la creazione di una buona economia si basa su un consumo consapevole e sull’educazione del consumatore.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Si occupa di cultura e storia del pensiero sottolineando il loro valore per la vita quotidiana. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è L’arte come terapia. The school of life.

