“Il femminicidio non è solo l’uccisione di una donna in quanto donna, è anche l’annientamento del suo ruolo sociale, quindi è il prodotto di un contesto culturale come quello italiano, fondato sulla eterosessualità obbligatoria e sulla legge del padre”, spiega Caterina Romeo, docente di studi di genere alla Sapienza di Roma. Il nuovo video di Termini Tv.