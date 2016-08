“Votare per la Brexit non significa essere razzisti. Ma diciamo la verità, è stato un voto determinato dalla rabbia per l’aumento dell’immigrazione”, dice la giornalista Anushka Asthana. “Dopo il referendum alcuni pensano che il razzismo possa essere espresso liberamente e questo dovrebbe preoccupare tutti i cittadini britannici”. Il video del Guardian.

Anushka Asthana è una giornalista britannica che si occupa di politica per il Guardian. Su Twitter è @GuardianAnushka.