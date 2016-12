Le opinioni del Guardian

“Vietare a Donald Trump di entrare nel Regno Unito non impedirà agli statunitensi di votare per lui. Vietare a una persona di esprimere pubblicamente le sue idee non le fa scomparire”, dice Julie Bindel. La censura sta diventando la risposta normale delle nostre società contro chi sostiene idee offensive. Però movimenti come quello per i diritti civili e quello per i diritti delle donne hanno fatto progressi proprio perché potevano giudicare le persone in base alle loro prese di posizione. Per questo la libertà di espressione va difesa sempre. Leggi