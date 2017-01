“Una gravidanza su cinque non viene portata a termine e una donna su quattro ha un aborto spontaneo”, dice la giornalista Janet Murray. “È inquietante il modo in cui la gente si aspetta che le donne debbano affrontare questa esperienza. Il messaggio è chiaro: se il bambino muore, dovete soffrire in silenzio”.

Janet Murray è una giornalista esperta di pubbliche relazioni. Ha un blog su janetmurray.co.uk. Su Twitter è @jan_murray.