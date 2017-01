Obama non ha fatto abbastanza, ma gli americani lo rimpiangeranno

“Se consideriamo quello che ha fatto concretamente, Barack Obama è stato un presidente inadeguato”, dice il giornalista britannico Gary Younge. “Ma l’incapacità di Obama di mantenere le promesse non è un fallimento personale. Se l’opzione migliore non riesce a soddisfare i bisogni di una nazione, significa che l’intero sistema è in crisi”.

Gary Younge è un giornalista britannico. È stato corrispondente del Guardian negli Stati Uniti. Ha scritto The speech: the story behind Martin Luther King’s dream (2013). Lo abbiamo intervistato a Ferrara sulle questioni razziali negli Stati Uniti all’epoca di Barack Obama.

