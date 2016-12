Se arrivasse il fascismo, lo riconoscereste?

“Il fascismo non arriverà con un saluto nazista, più probabilmente si presenterà in doppiopetto. Di recente è stato ripulito per renderlo presentabile”, dice la giornalista del Guardian Rachel Shabi. “La nuova abilità del fascismo nel nascondersi è estremamente pericolosa, soprattutto in questo momento in cui i movimenti populisti di destra dell’occidente sono stati rafforzati dalla vittoria di Trump”.

Rachel Shabi è una giornalista britannica di origine israeliana. Si occupa di Medio Oriente e del conflitto tra Israele e Palestina. Ha scritto Not the enemy: Israel’s jews from arab lands (2009). Su Twitter è @rachshabi.