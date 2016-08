“Potremmo lavorare 15 ore la settimana e non avere problemi”, dice il giornalista Rutger Bregman. “Se smettessimo di svolgere lavori inutili e concedessimo a tutti un reddito di base potremmo recuperare molte ore e cambiare il modo in cui viviamo”. Il video del Guardian.

Rutger Bregman scrive per il giornale online olandese De Correspondent. È autore del libro Utopia for realists: the case for a universal basic income, open borders and a 15-hour workweek (2016).