Tornando a New Orleans, Bee racconta i giorni dell’uragano Katrina

“Mi chiamo Bee e sto tornando nella mia città, New Orleans, in Louisiana. Durante l’uragano Katrina ho rischiato di annegare, io e la mia coinquilina siamo rimaste bloccate per tre giorni sul tetto della nostra casa. Era un casino, c’era acqua ovunque. Non mi sono ancora ripresa da quei ricordi”.

Settima puntata di Prossima stazione America, dieci ritratti di viaggiatori incontrati a bordo dei treni a lunga percorrenza degli Stati Uniti.

Duccio Chiarini è un regista fiorentino. Tra i suoi lavori il documentario Hit the road nonna (2011) e il lungometraggio Short skin (2014) che ha partecipato alla Mostra del cinema di Venezia e al Festival del cinema di Berlino.