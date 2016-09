I nativi americani del North Dakota protestano contro l’oleodotto

Le comunità di nativi americani del North Dakota manifestano da mesi contro un oleodotto che potrebbe mettere a rischio le loro risorse idriche. Il progetto Dakota access pipeline (Dap) dell’azienda Energy Transfer Partners, prevede la costruzione di un oleodotto che dovrebbe andare da Stanley, in North Dakota, a Patoka, in Illinois.

I nativi sostengono che le tubature, che passeranno vicino al fiume Missouri, creeranno gravi pericoli per l’ambiente. Per questo motivo dallo scorso aprile hanno occupato pianure e strade e hanno presentato una denuncia presso una corte federale per bloccare il progetto. Il video del Guardian.