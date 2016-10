Volfango De Biasi racconta una scena di Crazy for football

“In questa scena vengono consegnate le magliette originali della nazionale alla squadra dei pazienti psichiatrici che deve giocare il mondiale”, spiega Volfango De Biasi, regista di Crazy for football. “Chiunque abbia giocato a calcio o abbia amato uno sport sa cosa significa indossare la divisa di una squadra. In questo momento i giocatori non sono più pazienti, sono solo bambini con il sogno della partita”.

Crazy for football racconta la storia della prima nazionale italiana di calcio a 5 formata da giocatori con problemi di salute mentale. La squadra concorre ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka, in Giappone. Il docufilm sarà presentato domenica 16 ottobre alla Festa del cinema di Roma, al museo Maxxi.

Volfango De Biasi è un regista e sceneggiatore italiano. Gli ultimi film che ha diretto sono Natale col boss (2015) e Un natale stupefacente (2014).