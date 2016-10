“L’arte non può spiegare le cose, ma può rivelarle. È per questo che a Bogotà l’arte è così importante, e soprattutto necessaria”. Doris Salcedo è una delle artiste più famose della Colombia. Vive e lavora a Bogotà dove crea opere d’arte negli spazi pubblici per ricordare episodi violenti e tragici legati alla guerra civile. Il video del Guardian.